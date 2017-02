Ximénez: "Señor Sanchís, con sus ‘advertencias’ de demanda no me va a callar"

En declaraciones a ‘Y van y vuelven’ de 10 Radio, Toño Sanchís asegura que ha demandado a Kiko Hernández, Mila Ximénez y más gente, pero solo a personas con las que sabe que va a ganar: “La justicia es muy cara y no te puedes permitir el lujo de un patinazo”. Se queja de que en ‘Sálvame’ han faltado al respeto a su familia y se queja de que los colaboradores den lecciones “de moralidad”. Es más, asegura que desde que no trabaja con ellos, su vida ha cambiado: “Habré perdido dinero, pero para mí es muchísimo más gratificante poder disfrutar de mis hijos”.

Los colaboradores del programa, aludidos, responden a sus declaraciones. “Lo que no tienes que hacer es perder el respeto a la justicia, es una chulería”, dice Mila y le pide que no advierta con las demandas: “Pon la demanda ya que mi abogado pueda preparar la defensa”. Reitera que lo que ella hace es dar información y se dirige a Toño rotunda: “Usted, señor Toño, con sus advertencias de demanda no me va a callar la boca porque no me da la gana”.

Mila, a Ana Rosa: “He visto un comportamiento de Toño con Rossi que no veo habitualmente”

Ante las alusiones, Ana Rosa Quintana ha aclarado en su programa que allí todo el mundo puede decir lo que quiera, añade que a Toño Sanchís se le apostilla, se le corrige y se le contesta y apunta: “Mucho más que a Belén en ‘Sálvame”. Mila Ximénez ha respondido a la presentadora, matizando a lo que se refería: “He visto un comportamiento de Toño con Antonio Rossi que no veo habitualmente porque en tu programa es un tono diferente, respetuoso, donde la gente debate, allí hay respeto (...) Veo a Toño demasiado cómodo y aquí a Belén se le ha cuestionado muchas veces”.