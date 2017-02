Chelo ve las fotos de su mujer: “Para mí marta es una artista”

La mujer de Chelo, aparte de ser la persona que más ama, es una gran fotógrafa. “Para mí es una artista, me alucina por la sensibilidad que tiene”, ha dicho la colaboradora. Confiesa que no es muy romántica y que tendría que intentar serlo más: “Soy una persona que quizás por el tipo de vida que he llevado me cuesta mucho reflejar lo que siento, a veces tengo más detalles con la gente de fuera que con ella”. Aun así, reconoce que es la persona más importante de su vida.