La relación de Rafa Mora y su chica está rota “al 99%”, según Matamoros

Rafa Mora defendió a su chica a capa y espada en el 'Deluxe' ante las declaraciones de su expareja, Ian, que asegura haber tenido encuentros con ella cuando ya mantenía una relación con el extronista.

Pero ¿qué ha pasado después? Según Kiko Matamoros, Rafa no ha visto a su chica “en todo el fin de semana” y, al parecer, solo hablaron tras la entrevista. El colaborador de 'Sálvame' no cree que Macarena le haya sido desleal “en términos físicos” pero sí le duele que haya cosas que no le ha contado.

Por todo ello, Matamoros afirma que la relación está “rota” al 99%. “Rafa quiere creer que eso no es verdad, que todo es producto de la inmadurez de su pareja, pero está dolido”, concluye el colaborador.