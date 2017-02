Macarena, de Rafa Mora: “No creo que me merezca que no me hable”

La pareja atraviesa por una mala situación desde que Ian, ex de Macarena, asegurara haber tenido encuentros con ella. Rafa defendió a capa y espada a su chica, pero vio cosas que no le gustaron en el móvil de Ian. Terelu ha localizado a Macarena, que asegura que Rafa es el hombre de su vida y afirma que seguirá luchando por él.

Todos los días intenta contactar con el colaborador y seguirá haciéndolo pero añade: “No creo que me merezca que mi pareja no me hable”, un comentario que mosqueaba más a Rafa. Macarena no quiere agobiarle, seguirá intentando demostrar su verdad hasta que él tome una decisión pero Rafa necesita pruebas.