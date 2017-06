El monumental enfado de Ángel Garó con 'Sálvame' y Paz Padilla

"Me dices cariño y le cogiste las manos al que me estaba asesinando", este ha sido el primer reproche de Ángel Garó para Paz Padilla. El humorista está molesto con 'Sálvame' por dar voz a testimonios como el de su ex, que le denunció tras haber tenido un altercado. Paz Padilla ha respondido que no pueden hacerle daño criticándole por estar en 'Sálvame' porque está orgullosa de ello y la dirección del programa emplaza al humorista a contar su versión en plató y en directo.