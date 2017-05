La salida de Belén Esteban del tribunal, el motivo de la ausencia de Toño Sanchís... Así ha sido el juicio

Este miércoles 30 de mayo, Belén Esteban ha acudido a los juzgados de Torrejón de Ardoz pero, para sorpresa de todos, Toño Sanchís y su mujer, Lorena, no han acudido. A su salida, la colaboradora no ha podido evitar agobiarse ante la gran presencia mediática y ha apuntado: “Sabéis que siempre os he atendido, pero ahora no es momento”. 'Sálvame' nos da los detalles de la vista, los testigos, las primeras imágenes de Sanchís y los motivos de su ausencia ante el tribunal.