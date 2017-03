Las duras críticas de los finalistas de ‘Got Talent’ tras la victoria de ‘El Tekila’

Los finalistas de ‘Got Talent’ no están nada contentos con la victoria de ‘El Tekila’ y han hablado sin tapujos al respecto. “Me parece una falta de respeto por parte de la sociedad Española (…) la culpa es de la gente que es tan borrega de votar algo así y no a alguien que se lo ha currado”, ha opinado su compañero Samuel Martí. “La gente vota por hacer la gracia (…) te hace replantearte muchas cosas”, ha asegurado Mar Gabarre, otra de sus compañeras en esta edición.