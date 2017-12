María Lapiedra, a Gustavo González: “¡No me mientas más!”

María Lapiedra queríaporque esta no es la versión que conocía y Carlota Corredera conseguía hablar con Gustavo en directo. El colaborador no quería entrar en detalles, reiteraba que desconocía cosas de las que iban a pasar y explicaba que fue una celebración de los 50 años de cada uno y de los 25 de convivencia.

Pero cuando el colaborador ha dicho que sabía que irían vestidos de blanco, a María le ha cambiado la cara y ha estallado. Levantándose, se ha dirigido a donde estaba Carlota para pedirle a Gustavo la verdad: "¿Tú sabías que iba a ir ella vestida de novia? Dime la verdad por favor, no me mientas más"; "no quiero hacer un espectáculo de esto, yo no sabía cómo iba vestida ¿vale?", ha respondido el colaborador, "esto es muy penoso"; "solo quiero la verdad", ha insistido María; "no sabía lo que iba a pasar en la playa", ha concluido él.