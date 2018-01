Gustavo González y el presunto trabajo oculto de María: “Tiene que explicarme todo y yo lo aceptaré o no”

Se dice que María Lapiedra tiene un ritmo de vida muy superior al que le corresponderían los ingresos que ella dice tener. Kiko Hernández no para de recibir informaciones que apuntan a un trabajo oculto y María Lapiedra lo niega asegurando que solo hacía

Pero ¿qué piensa Gustavo ante el aluvión de informaciones? Son situaciones que el colaborador quiere aclarar con la propia María, que desmiente todo: “Dice que no conoce a esta señora, que entonces estaba embarazada y que no ha cambiado de teléfono”.

“Le he dicho a María: ‘Yo sé qué, quiero saber”, ha añadido Gustavo que, haciendo de abogado del diablo, le ha dicho a su chica: “¿Tú crees que alguien se puede creer que por 8.000 euros en dos horas hagas un striptease?” Según el colaborador, tras todo esto hay “una historia muy sórdida” que ya aclarará y afirma: “Me tiene que explicar más cosas y yo te digo que aceptaré o no, me lo tiene que explicar todo”.