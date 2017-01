J.J. Vázquez, de Isabel Pantoja: “Espero no volver a tener que cruzármela en mi vida”

“Sé que trabajo en un programa que durante mucho tiempo ha sido muy crítico con Isabel Pantoja pero durante ese tiempo he intentado mantener un escrupuloso silencio”, ha dicho Jorge Javier Vázquez al inicio del programa. Ha intentado poner un poco de distancia, incluso ha intentado mediar para que la crítica de los colaboradores no fuera “excesiva”, pero las declaraciones de la cantante en ‘El Hormiguero’ le hacen tomar una decisión: “Me veo en la obligación de tener que mandarle un mensaje a la señora Isabel Pantoja, jamás pensé que iba a suceder lo que va a suceder, para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida”.