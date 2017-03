Lydia Lozano responde a Kiko Hernández y su reproche: "Fue innecesario"

Comienza una nueva polémica en la larga lista de problemas entre los colaboradores de 'Sálvame'. Kiko Hernández regresó a televisión tras haber sido padre de mellizas y el programa le mostró un emotivo vídeo de Lydia Lozano, sin embargo, Kiko le lanzó algún que otro reproche: Dirigiéndose a su compañera como “la que llora tanto que dice que es tan amiga mía”, asegura que solo le ha escrito en un par de ocasiones a lo largo de todo este tiempo y la cara de Lydia viendo sus palabras era un poema...

"Innecesario", es la palabra que la colaboradora ha repetido y es que no entiende que en una noche "tan bonita" en la que Kiko Hernández habló sin tapujos de sus sentimientos, le dedicara esas palabras.

La colaboradora se ha defendido de las acusaciones: Ha explicado que se ha puesto en contacto con su compañero y que ella misma le ha dicho que le gustaría preguntarle por las niñas, pero no lo hizo “para que no se filtrase nada”. En su opinión, ha sido “cariñosa” a la vez que "prudente" y reitera que le habría gustado mandarle “muchos más mensajes” pero no lo hizo porque no quería que él viera una intención más allá de “sacarle información”.

Y Kiko Matamoros ha recordado el origen de todo, la primera gran polémica de Lydia y Kiko, algo que él entendió como una traición en forma de filtración pero que Lydia siempre ha negado. Se trata de algo que ya resolvieron los colaboradores de 'Sálvame' pero, recordándolo, la polémica está de nuevo servida...