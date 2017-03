Lydia Lozano, a Mila Ximénez: "¡¿Qué te he hecho yo a ti?!"

Un comentario nos ha devuelto al pasado, al momento en el que Kiko Hernández se sintió traicionado por su entonces amiga Lydia Lozano, ya que creyó que había filtrado una información relativa a su salud. Lydia siempre ha negado haberle traicionado y aseguró en 'Sálvame' que hay compañeros de prensa que saben el verdadero nombre de quien filtró la información.

La polémica continúa 24 horas después y Lydia ha hecho una aclaración: “Kiko me dio una noticia, le digo lo que había pasado a una persona y se lo cuento como amiga (…) la que metí la pata fui yo, pedí perdón a Kiko y punto". Es más, según la colaboradora, habló con su amigo y él lo entendió todo.

Pero durante la emisión de un vídeo ha pasado algo y Lydia Lozano ha querido que Mila Ximénez se lo aclarase en directo: “Quiero que me digas por qué me has llamado sinvergüenza”; la aludida, evidentemente molesta, le ha contestado que es algo que le traslada el propio Kiko Hernández: “Eres una tramposa, que no seas sinvergüenza te lo dice Kiko”. La conversación ha subido de tono y Lydia preguntaba a su compañera: "¿Qué te he hecho yo a ti?"

Mila Ximénez, de Lydia Lozano: “Por una silla es capaz de traicionar a quien quiera”

El agrio desencuentro ha continuado y Mila Ximénez ha preferido marcharse de plató. J.J. Vázquez ha ido a su encuentro y Mila ha dejado claro que Lydia no soporta que ahora ella sea amiga de Kiko. Le califica como una compañera "falsa" y añade que por una silla "es capaz de traicionar a quien quiera".

Marta López, de la polémica con Kiko H. y Lydia: “Me sé toda la historia, si Kiko no habla, yo no voy a hablar”

A raíz de la polémica con los nombres, ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con quienes trabajaban o tenían amistad con Kiko cuando todo sucedió. Ania, exconcursante de ‘Gran Hermano’, asegura que nadie tenía una relación de “súper amistad” con Kiko y Marta, que era y es su amiga, explica: “Me sé toda la historia y si Kiko no habla, yo no voy a hablar. No creo que en ningún momento se ponga en duda que yo haya dicho nada”.