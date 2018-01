María estalla y resuelve el enigma: "Hacía stripteases y hablaba en webcams"

telecinco.es

María Lapiedra es la nueva colaboradora de 'Sálvame', los colaboradores lo han descubierto en directo y el recibimiento no ha sido muy caluroso por parte de alguno de ellos. En su primer día, María ha estallado ante las informaciones sobre un trabajo oculto y ha zanjado las dudas explicando que hacía stripteases y hablaba a través de webcam. Pero además, la colaboradora ha generado la polémica contando cómo se enamoró de Gustavo...

"Iremos viendo cómo va esta relación, como la de Gustavo, igual". Los Reyes Magos han dejado un regalo a 'Sálvame' en forma de colaboradora y, todos juntos, han levantado la caja descubriendo que María Lapiedra es su nueva compañera. La actriz, que copa la actualidad por la relación paralela que ha mantenido con Gustavo González durante años, ha llegado muy sonriente pero el recibimiento no ha sido el más cariñoso por parte de todos los colaboradores, como el de Gema López. La colaboradora desconfía de María, la actriz dice saber cosas de Gema y tras varios problemas en directo, Gema se ha sido cauta:

“Creo que es uno de los mejores días de su vida”, ha ironizado “muy contento” con su nuevo trabajo. ha ironizado Rafa con su nueva compañera, pero María se ha mostrado ajena a estas críticas y ha asegurado que Gustavo no está decepcionado, sinocon su nuevo trabajo.

"¡Es todo mentira!"

Se dice que María Lapiedra lleva un ritmo de vida que su trabajo no puede sostener y se ha especulado con que tenga un trabajo oculto. La nueva colaboradora de ‘Sálvame’ ha respondido que es “súper sincera”, desmiente todo y se queja: “Se están diciendo tantas mentiras, todo lo que he hecho lo cuento”. De hecho, ha confesado entre lágrimas que si le propusieran ahora colaborar en el programa, habría dicho que no: “No estaría aquí si no hubiera firmado el contrato hace tantos días”.

las pruebas definitivas. Sin embargo, la nueva colaboradora del programa lo ha negado una vez más explicando el enigma: protagonizaba webcams en las que hablaba y hacía stripteases. A pesar de su desmentido, Kiko Hernández ha recibido diversas informaciones que apuntan en esta dirección y le ha mostrado a María las que parecían serSin embargo, la nueva colaboradora del programa lo ha negado una vez más explicando el enigma:en las que hablaba y hacía stripteases.

Además, María ha dejado claro que Gustavo González confía en ella: "Él me apoya en todo y es la única persona de la que me importa su opinión".

Se derrumba por un trauma de la infancia: “Como no me quiero, no me puedo perdonar”

La actriz parece tener un enorme sentimiento de culpa por algo que sucedió durante su infancia, un trauma que no quiere contar y que, aunque ha tratado con distintos psicólogos, no consigue superar. Según Jorge Javier Vázquez, es algo por lo que ha podido pasar mucha gente y María ha explicado que si esto no hubiera pasado, no habría tenido la necesidad de crearse una coraza: “Por eso creé un personaje tan frívolo”.

“Como no me quiero, no me puedo perdonar”, le ha dicho la colaboradora al presentador entre lágrimas y ha confesado que, a raíz de lo que le sucedió, tiende a proteger demasiado a sus hijas.

María Pasqual quiere acabar con María Lapiedra: "No me gustaba, me autodestruía"

Y María quiere acabar con esto: "Iré a 'Supervivientes' con mi nombre real, ya superé esa etapa". Además, María explica que no era feliz con este personaje: "Me sentía vacía, hacía ver que no, pero era una coraza. Realmente no me gustaba, me autodestruía".

María cuenta cómo se enamoró de Gustavo y genera la polémica

Por otro lado, María nos ha contado los inicios de su historia de amor con Gustavo. La nueva colaboradora del programa ha explicado que en un primer momento lo hizo porque Gustavo le criticaba en televisión: "Pensé, 'como en ‘DEC’ me pone tan a caldo, me acostaré con él y así seguramente no pasará nada'. Luego ya cuando nos empezamos a besar surgió la magia".