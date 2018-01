María Lapiedra anuncia su divorcio pero Patiño lo niega: "¡No es verdad!"

María Lapiedra anuncia que firmará el divorcio con Mark Hamilton en apenas 10 días (y no antes porque le necesita como "chófer" hasta que se saque el carné de conducir) pero hay quienes desconfían de ella, como María Patiño. La colaboradora le ha dejado claro a Gustavo que, tras leer las conversaciones de María y su todavía marido, la actriz ni le ama ni le respeta.

En cuanto a la relación dees cierto que la periodista no ha visto ningún “desprecio” de María, pero sí ha llegado a una conclusión que transmite a su amigo y compañero:

Y para zanjar rumores y polémicas, Lapiedra se ha puesto en contacto con Laura Lago para anunciarle que todo está listo, todo está acordado y va a firmar el divorcio con Mark en diez días. Antes no le es posible porque, según explica ella misma, le necesita como "chófer" porque aún no se ha sacado el carnet de conducir.

Pero Patiño no se lo cree. "No es verdad", repetía una vez tras otra la periodista, asegurando: "Lo van a vender y puede estar firmado, pero no es verdad".