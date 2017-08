Suso confirma la recuperación de su hermana Yara: "Me han devuelto la vida"

El sábado Yara comenzó a dar las primeras señales de su despertar, algo que percibió su madre, que no se ha despegado de la joven ni un solo segundo . "Los daños que decían que tenía se ve que no son tan grandes como se pensaba", ha explicado Suso, "ahora queda un largo camino, la están trasladando a otro hospital para que lleve a cabo una rehabilitación" ha aclarado. De momento Yara no puede hablar, sus mensajes llegan mediante lágrimas de emoción y pequeños gestos con la cabeza con los que asegura que reconoce a sus familiares.