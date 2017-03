Claves del alegato más personal de Tamara Gorro a favor de la gestación subrogada

Tamara Gorro ha acudido al plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de su experiencia y posicionarse a favor de la gestación subrogada. La colaboradora fue madre, hace casi tres años, a través de esta práctica y, por ello, ha querido defenderla a capa y espada. Además, también ha hablado sobre su experiencia personal y lo costoso y duro que fue el proceso. Tamara nunca se ha rendido, intentó adoptar en varios países como España, Portugal o Rusia, aunque no pudo cumplir su deseo debido a los problemas de papeleo. La colaboradora ha ofrecido su alegato más personal.

Tamara Gorro ha querido, una vez más, defender la legalización en España de la gestación subrogada. Por ello, ha hecho un pequeño alegato: " hay muchas personas dispuestas ayudar, con buen corazón, y además los costes reducirían un 60%". Estas han sido las razones que ha expuesto la colaboradora para que esta práctica se legalice en España.



La colaboradora ha querido hablar sobre su experiencia con la gestación subrogada. Tamara está encantada y da gracias a la mujer gestante y añade: "no es pobre, tiene tres carreras y mejor nivel económico que yo". Además, ha confesado que se encuentra " indignada" debido a las "bárbaridades" que han comentado los colaboradores del programa. Ha explicado que la mujer gestante "quería ayudar y tiene dos niñas". Gorro mantiene una bonita relación con la mujer gestante, como ella misma ha comentado: " cuando nació mi hija lo celebramos con la familia de mi mujer gestante".

Para Tamara Gorro no ha sido fácil defender su postura en el debate de 'Sábado Deluxe'. Muchos de los allí presentes se declaraban en contra de esta práctica, por lo que, la colaboradora, ha tenido que defender con uñas y dientes su punto de vista. Tamara se sentía atacada por las palabras que estaban contando los colaboradores y ha expresado: "¡ No estoy abusando del cuerpo de nadie!", ante las acusaciones contra la gestación subrogada.

Tamara Gorro nos ha desvelado uno de los momentos más sorprendentes de su vida: intentó adoptar a una niña con síndrome de Down, que su madre había abandonado. Para la colaboradora, no poder tener hijos fue un golpe muy duro, por ello, intentó adoptar en varios países como: Portugal, Rusia o España. Pero, a pesar de su deseo, no fue posible. Se encontró con demasiadas trabas debido al papeleo y sin ninguna ayuda.