¡Continua la polémica! Labrador contesta a Rafa Mora a través de sus redes sociales

Rafa Mora y Labrador ya no son amigos. Todo comenzó cuando Rafa le contó a su novia, Ana Mojica, le había sido infiel con un hombre. Labrador confió en su amigo y dejó su relación con la ex pretendienta. Pero días más tarde, la polémica estalló y se produjo el enfrentamiento entre los dos amigos. Ahora mismo, no existe relación entre ellos y Labrador no ha dudado en expresar lo que siente a través de sus redes sociales. También, su novia Ana, ha utlizado la misma red social para arremeter contra el colaborador de 'Sálvame'. Rafa, por ahora, se mantiene al margen.

Ha querido joder nuestra relación, lo hemos pasado realmente mal por todo este montaje y ahora quiere q todo se olvidé como si nada,no puedo — Labrador (@labragandiash) 26 de marzo de 2017



La relación de amistad entre Rafa Mora y Labrador está siendo. cuanto menos, tormentosa. Labrador siempre ha considerado a Rafa su ídolo, pero ahora, parece que todo esto se ha desvanecido y ha dado paso al odio. El ex concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en utilizar sus redes sociales para acusar gravemente al colaborador de 'Sálvame': "Ha querido joder nuestra relación, lo hemos pasado realmente mal por todo este montaje y ahora quiere que todo se olvide como si nada".

Ahora va dando pena y esta vendiendo una moto q no es suya, delante vuestro se hace la víctima de amigo,por detras me insulta,q no engañe... — Labrador (@labragandiash) 25 de marzo de 2017



Además. también ayer le dedicó unas duras palabras: "Ahora va dando pena y está vendiendo una moto que no es suya, delante de vosotros se hace la víctima de amigo, por detrás me insulta, que no engañe...". Parece ser, que Labrador está muy dolido y no perdona a su ex amigo: "Tu has querido jugar conmigo pero te va salir el tiro por la culata señor". ¿Habrá reconciliación?