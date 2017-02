Alba Carrillo rompe por fin su silencio, este viernes en el 'Deluxe'

La modelo da por fin la cara este viernes en 'Sálvame Deluxe' para hablar sobre su polémica separación de Feliciano López. Alba Carrillo se sienta en el programa para darnos su testimonio más revelador acerca de lo que fue su relación con el tenista: "No me quería ni tocar, me hacía sentir un trato". Este viernes, a partir de las 22.00 horas, Alba lo cuenta todo en el 'Deluxe'.