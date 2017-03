Alonso Caparrós: “Sentí la muerta a mi lado reflejada en un espejo”

La adicción de Alonso Caparrós a las drogas supuso que el presentador estuviera al borde de la muerte en varias ocasiones. El presentador revela en el plató de ‘Sábado Deluxe’ hasta tres experiencias en las que sintió que su vida corría grave peligro. La primera de esas ocasiones, Alonso estaba en un hotel y confiesa que no vio a la muerte pero que la sintió a su lado cuando se miró en un espejo. “Estaba tan mal que no lo veía mal, no lo sentí con angustia”, ha llegado a confesar.