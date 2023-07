Exclusiva: Loli, la quiosquera, habla de su acuerdo con Isabel Pantoja

Parece que Loli, conocida como 'la quiosquera', va a cobrar los 76.000 euros que prestó a Isabel Pantoja. Se criaron juntas y, dada su amistad de casi 50 años, le prestó el dinero a la cantante para que no entrara en prisión. A partir de ahí, su relación cambió radicalmente, Loli denunció que Isabel no quería devolverle el dinero pero parece que han llegado a un acuerdo extrajudicial para solucionar la situación. Sus declaraciones, en exclusiva en 'Así es la vida'.

Se llama Dolores del Pozo Izquierdo, pero siempre la hemos conocido como Loli, la quiosquera. No supimos nada de ella hasta hace dos años cuando nos contó que, tras casi 50 de amistad con Isabel Pantoja, se negaba a devolverle su dinero.

Por eso, para Loli ha sido “el desengaño” y el “dolor” más grande que podía tener: “Quiero lo mío, lo que yo he trabajado, eso es lo que me tiene sin vida”, decía en distintas entrevistas.

Ahora, parece que las ya examigas habrían llegado a un acuerdo extrajudicial para que Loli reciba de nuevo su dinero. La condición sería que no vuelva a hablar en los medios pero José Domingo Bueno, reportero de ‘Así es la vida’, ha logrado localizarla.

Loli explicaba que el dinero “lo necesita todo el mundo” y que su relación ahora es nula, aunque sigue admirándola: “Como arista sí, no tiene nada que ver, teniendo ella un problema conmigo o yo con ella, no le quito como artista lo que vale porque no hay otra”.