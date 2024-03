Bruno Vila, cada vez más cerca de conquistar al jurado: ''Estás más metido en el papel''

El paso de Bruno Vila por 'Bailando con las estrellas' no está siendo un camino de rosas. El Mozo de Arousa lo da todo cada semana en los ensayos y después en las actuaciones sobre el escenario, sin embargo, los miembros del jurado creen que el gallego no tiene el nivel necesario para medirse a sus compañeros en la competición y así se lo hacen saber durante sus valoración.

Precisamente respecto a su paso por el programa, Bruno hablaba con su maestra de baile, Marta Blanco : "Yo cumplo con las reglas del juego. El jurado vota y el público vota, pero yo no tengo que pedir perdón por seguir en el concurso, no tengo la culpa". Pese a las discrepancias con el jurado, el concursante no se viene abajo y se entrega al cien por cien cada semana en los ensayos.

En esta ocasión, Bruno Vila ha preparado junto a Marta Blanco un Foxtrot, 'It must have been love' y lo ha dado todo en su actuación bajo la atenta mirada de sus compañeros de 'Reacción en cadena', Los Mozos de Arousa, que han acudido como público a verle.