Onofre regresa a Madrid con su investigación terminada tras su cara a cara definitivo con ‘El Marqués’

Pero antes iba a vivir un cara a cara definitivo con 'El Marqués' que, por casualidades de la vida, se le encontraba en un punto de la carretera y paraba para advertirle de algo: "No quiero que vayas hablando ni removiendo mierda. Te lo digo por tu bien, haz el petate y te vuelves por donde viniste que esto no es Madrid. Si sabes lo que te conviene lárgate o si no puede que te pase algo" .

Tras esto, era la hora de la marcha de Onofre y Chelo a Madrid, donde decidían vivir juntos. Pero este, antes de irse de Paredes recibía el informe del cabo Jiménez , el que había investigado este caso de cerca y protagonizaban una emotiva despedida: "Yo solo espero que no me hayas tomado como un loco ".

Llegando el momento de irse a Madrid, donde se iba a encontrar con Solís, su jefe, al que le iba a mostrar toda su investigación, la que le encantaba a este, pero no iba a ser cómo él esperaba: "Me has traído otra cosa, no lo puedo publicar. Desde el juzgado de Sevilla nos dicen que nos abstengamos a formular a hipótesis descabelladas que redunden en el menoscabo del honor de personas honorables". Aunque, pese a no poder publicarse, Onofre conseguía un trabajo con un puesto como periodista en este medio, empezando así una nueva vida junto a Chelo en la capital.