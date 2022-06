El corte de pelo que Anabel Pantoja no se hizo en 'Supervivientes': ¡recreamos los diferentes peinados!

Siendo el pelo una de las marcas distintivas de las mujeres de la familia Pantoja, Isa afirma: “Va a sufrir muchísimo, para mí es mi personalidad mi pelo largo, no creo que vaya a ser capaz de raparse, yo no lo haría”. La colaboradora se pone en el lugar de su prima: “Yo también me habría cortado el pelo”. Asimismo, Pepe del Real responde a Isa Pantoja recordando el concurso de su madre: “Se cortó el pelo poquísimo, fue un engaño”.