Isa Pantoja cuenta los detalles de su exclusiva de boda con Asraf: "Mi madre no está metida. Si quiere, lo negociaría ella por su parte"

La colaboradora entró por videollamada para explicar su versión tras la noticia que dio Antonio Rossi: "Está confirmadísimo, Isabel Pantoja no se plantea ir a la boda de su hija". Isa, tras escuchar esto, explicó que quiere darle la invitación "personalmente porque me hace ilusión" y después sentenció: "A una madre no hace falta invitarla... yo quiero que venga, pero creo que no va a venir a la boda".