Isa Pantoja, más sincera que nunca: "A una madre no hace falta enviarle una invitación, no creo que venga a la boda"

"Ella sabe que está invitada... simplemente me gustaría entregarle la invitación en mano porque me hace ilusión, no por el hecho de invitarla", dice Isa Pantoja

Sobre Isabel Pantoja y la boda: "Yo quiero que venga, pero creo que las cosas se están dando de tal manera que no va a ser posible..."

La decisión de Isabel Pantoja que romperá definitivamente su relación con su hija Isa: "Está confirmadísimo"

Isa Pantoja aparece en 'El programa del verano' para pronunciarse sobre la relación que tiene con Isabel Pantoja y la decisión que ésta habría tomado de no acudir a su boda con Asraf Beno. Nuestra colaboradora no evita cualquier tema y confiesa cuál es su verdadera opinión en este conflicto familiar.

Antonio Rossi informó ante toda la audiencia del bombazo que cambiará la relación entre madre e hija: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de Isa, es que creo que ni se le ha planteado la posibilidad de ir". El periodista explicaba a sus compañeros que esta información está "confirmadísima" y además añadía: "Isa ha intentado hablar con su madre en alguna ocasión y su madre no ha querido hablar".

Isa Pantoja, sobre la invitación a su madre Isabel

La pequeña de la familia empieza su relato explicando que "personalmente no le he entregado la invitación todavía, ella sabe que está invitada, a una madre no hace falta que se le envíe una invitación". Isa Pantoja, quitando hierro al asunto, añade: "Alberto es mi hijo, está invitado y no le he entregado una invitación... sin embargo, me gustaría entregarle la invitación en mano porque me hace ilusión, no por el hecho de invitarla".

"Espero reunirme con ella pronto y cuando ella esté disponible le doy la invitación, porque simplemente me hace ilusión", reitera la entrevistada. Sin embargo, ante la insistencia de los colaboradores y la polémica generada, explica: "Por ejemplo, yo no necesito que nadie me de una invitación para ir a su cumpleaños o al concierto que tiene en Sevilla, no creo que me haga falta invitación... pues a la boda tampoco, pero es el simple hecho de que me hace ilusión dársela en persona".

Isa Pantoja se sincera: "Creo que no vaya a venir a mi boda"

Los colaboradores preguntan directamente a Isa: "Independientemente de la invitación, en tu fuero interno conoces a tu madre, ¿va a ir o no va a ir a la boda?". Isa Pantoja, con el gesto serio, se sincera: "Yo quiero que venga, pero creo que las cosas se están dando de tal manera que no va a ser posible...".

"Se me ha criticado por decir 'sí, he ido a hablar con ella', por decir que he ido a Cantora, sin desvelar el contenido de la conversación. Si digo de ir a Cantora, no es algo negativo para ella, es lo normal. Lo que yo hable con ella se va a quedar con nosotros", sentencia sobre las críticas que está recibiendo. Además, sobre la boda, reitera: "Me gustaría que viniera, sí. Pero no lo creo".