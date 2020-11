Ana Rosa, al ver la discusión de Asraf con Isa Pantoja: "Esto es muy peligroso"

Asraf le recomienda a Isa P que "no le vuelva a corregir delante de nadie"

La presentadora se indigna con la advertencia del concursante hacia su novia

Ana Rosa aconseja a Isa P: "Su futuro tiene que arreglarlo porque no puede casarse con este chico"

Isa Pantoja y Asraf han vuelto a discutir en 'La Casa Fuerte' y todo explotaba cuando la hija Isabel Pantoja intentaba que su pareja parase una disputa durante una gala con Toni Spyna, algo que después Asraf le recriminaba en privado advirtiéndole que a él "no le vuelva a corregir delante de nadie, no me me mandes callar delante de nadie", imágenes que no le han gustado nada a Ana Rosa.

La reacción de Ana Rosa a la actitud del novio de Isa Pantoja

"Lo que le ha dicho Asraf a Isa era como 'no me corrijas en publico', es muy peligroso lo que esta haciendo este chico", así reaccionaba la presentadora cuando hacía referencia a esta advertencia de Asraf a Isa P. Recordando que hace tiempo ya se había dado cuenta de las actitudes del concursante: "No es por nada, pero os lo dije, está asomando la patita y no me gusta esta patita".

La presentadora se indigna y cree que Isa P debe tomar decisiones respecto a Asraf