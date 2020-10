Isa Pantoja, sobre su boda con Asraf: "Voy a darle a mi madre su sitio, no invitaré a Dulce"

Dulce no está invitada porque Isa quiere que su madre vaya al enlace

El lugar elegido es en el Sahara Occidental y la fecha junio de 2021

La hija de la tonadillera confirma que continuará con la fecha de la boda aunque tengan que casarse los dos solos

Isa Pantoja ha estado en el programa para hablar del conflicto familiar de Kiko Rivera con su madre y para contar más detalles de la boda con Asraf Beno, noticia con la que se le ha podido ver muy feliz y emocionada.

Isa P afirma que dará su lugar a su madre

La hija de Isabel Pantoja ha asegurado que quiere darle el sitio que merece a su madre en el enlace "he perdido tiempo con mi madre y en situaciones importantes de Albertito no ha podido estar y en esta me gustaría que estuviera" y añade que le encantaría que se sintiera "cómoda, que se sienta como en casa y que no tenga problemas con nadie".

No invitará a Dulce, pero no quiere dejarla atrás

Declaraciones que le han llevado a explicar el motivo por el que ha decidido no invitar a Dulce y cómo lleva esta decisión: "Me duele muchísimo, pero vamos, que haré cualquier cosa para que lo pueda ver en directo". Asegurando que quiere compartir este momento con ella aunque no pueda asistir a la boda: "Aunque no esté ese día puede estar un día después o antes, realmente puede acompañarme en el viaje, no la voy a dejar tampoco atrás. Me gusta agradecer a la gente que se ha portado bien conmigo".

Explica el motivo del lugar escogido y la fecha de la boda