Ana Rosa, de Rocío Carrasco: "Siempre me llamó la atención por qué una madre decide no tener contacto con sus niños"

La reacción de Rocío Flores, la hija, no se ha hecho esperar y también se ha pronunciado Ortega Cano sobre el documental anunciado. Ana Rosa es muy clara tras ver el tráiler de la serie de Rocío: "Esto va a ser desnudarse, no sé las consecuencias emocionales que va a tener para Rocío Carrasco y para su hija, porque tampoco hemos escuchado la versión de la niña... hemos escuchado la de Antonio David, pero no la de la niña".