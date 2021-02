El antes y después de Rocío Flores tras someterse a una Bichectomía

En las imágenes del antes y el después se puede ver claramente el cambio que ha experimentado Rocío Flores en el rostro tras someterse a este proceso . Y es que desde que entrase en 'Supervivientes' se ha sometido a varios tratamientos para mejorar su imagen : tratamiento epigenético para moldear la figura, rayos UVA, maderoterapia,... Además, cambio de look en el pelo y una vida más sana combinada con deporte.

Rocío Flores desmiente que viniera a Madrid a acompañar a Olga en el juicio contra su madre

La hija de Antonio David ha querido aclarar que se sometió a este retoque hace tres meses, algo que ha declarado Cristina Tárrega en plató después de hablar con ella. Y es que muchas han sido las informaciones de que Rocío acompañó a Madrid a Olga para apoyarla en el juicio contra su madre Rocío Carrasco, lo que ha querido desmentir, al igual que viniera a la capital a someterse a esta Bichectomía: "No viene a eso, viene a otro tema y coincide con que Olga el mismo día y vienen juntas. No tiene nada que ver y aunque tuviera que apoyarla la apoyaría, pero que en este caso no era así".