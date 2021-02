Los enemigos de Campanario estallan: "Es muy altiva, se cree que está por encima de todo el mundo"

Las declaraciones de los ex miembros del grupo de Facebook

"Ella se cree que está por encima de todo el mundo, es muy altiva. Cuando tiene que hablar mal de alguien no se corta un pelo", así define una de estas personas a María José Campanario. A través de coincidir con ella en una red social, este hombre explica que "está amparada por una serie de adláteres que le ríen las gracias, son lameculos, pero había dos personas sobre todo que le doraban mucho la píldora en público y en privado le ponían a parir", Por ello, quiere mandarle un mensaje de advertencia: "Yo le aviso de que alguien por detrás está hablando de ella y que no se fíe". Además, asegura que hablaban hasta altas horas de la madrugada, algo de lo que Jesulín no tenía conocimiento: "Bromeábamos, charlábamos, ella me decía: 'Ay, que me desorino', entonces yo le decía: 'oye, ¿y el maestro?', 'este se pone, ronca y no se entera de nada'.