El delicado estado de Isabel Pantoja, antes del especial Cantora: "Teme hasta dónde puede llegar su hijo"

Beatriz Cortázar asegura que "no hay ninguna exclusiva" por parte de la cantante

Parece que todo eso preocupa y mucho a Isabel Pantoja, de la que Beatriz Cortázar ha contado, que según sus informaciones todavía no tiene pensado hablar: "Me insisten que no hay ninguna exclusiva de Isabel Pantoja hoy por hoy, me niegan por activa y por pasiva que no". Que también ha comentado Sandra Aladro en plató: "No se si va a hablar o no, pero si se que está bastante asustada". La periodista ha explicado el motivo por el que la cantante se encuentra así: "Conoce mejor que nadie a su hijo por las malas, sabe que es visceral, impulsivo y además está muy enfadado, y está muy asustada de hasta donde puede llegar Kiko Rivera".