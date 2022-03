Iñaki Urdangarin, sobre su futuro y ser perdonado por los españoles: "Me enfrento libre y solo a esta nueva situación"

Ante la pregunta del entrevistador sobre si cree que "sabemos perdonar en España', Urdangarin responde que "no lo sabe". Además, el ex duque de Palma declara: "Acabo de terminar un ciclo hasta conseguir la libertad condicional y hasta colaborar con este despacho con el que he estado trabajando en Vitoria". Por otro lado, el ex deportista confiesa sobre su nueva situación vital: "Ahora realmente me enfrento otra vez, libre y solo, a esta situación nueva que tengo delante de mí".