Isa Pantoja no tiene piedad con Anabel: "No se moja en nada y hay cosas que son evidentes"

Isa Pantoja se pronunció en 'El programa de Ana Rosa' sobre el conflicto familiar que están teniendo Kiko Rivera y Anabel Pantoja. El enfrentamiento entre su hermano y su prima ha hecho que la colaboradora se moje y deje bien clara cuál es su opinión.

La hija de la cantante no ha evitado el tema y se pone seria a la hora de hablar de Anabel Pantoja: "Mi prima no se moja en nada, por ejemplo en el tema de Loli, algo tan obvio, tampoco se moja". Después, la colaboradora dice: "Ella ha tomado esa posición y no se moja, es por miedo, ella dice que no quiere perder a mi tía y dar un paso que me haga que eso pueda pasar".

"Mi hermano no solo le estaba diciendo que viese los papeles y ya está, como Anabel a veces va de plató de 'Sálvame' y mi hermano está acostumbrado a eso... ella se fue del plató, se puso a llorar y es super dramática, mi hermano no tuvo paciencia y es él el que quedó mal", explica Isa. "Yo lo vi en mi casa, sabía que se iban a enfrentar y mi hermano le pide que tenga un interés en escucharle", confiesa.

Isa Pantoja se pronuncia sobre la relación entre Anabel y la cantante: "No creo que por ver los papeles mi madre le diga nada, mi madre no quiere que públicamente mi prima apoye a mi hermano, eso no va a pasar porque ella se mantiene neutral".

Isa Pantoja apoya a Kiko Rivera: "Hay cosas que son evidentes"

Isa Pantoja deja claro delante de toda la audiencia cuál es su posición en esta guerra familiar: "Yo iré a ver a mi hermano porque quiero escucharlo, es mi hermano, lo normal es que le tienda la mano".