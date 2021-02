Isa Pantoja responde a la acusación de Kiko Rivera en el 'Deluxe': "Siempre he hablado por mí misma"

La hija de Pantoja responde a la pregunta de su hermano: "¿Hablas por ti misma o estás influenciada?"

La hermana de Kiko asegura que "no se va a posicionar" en este conflicto familiar

"Si él ha pasado por mi misma situación, él me entiende... no voy a apoyarle públicamente"

Kiko Rivera se volvía a abrir en una entrevista sobre el conflicto con Isabel Pantoja y en medio de esto planteaba una pregunta a su hermana: "¿Eres tú o están hablando por ti?". El DJ quiere saber si Isa Pantoja dice lo que piensa respecto a esta guerra entre él y su madre o está influenciada, cuestión que ella misma ha contestado en el 'Programa de Ana Rosa', además de temas importantes: Julián Muñoz o de cómo es la cantante como abuela.

La respuesta de Isa Pantoja

"Yo siempre he hablado por mi y soy plenamente consciente de lo que he dicho y responsable de mis palabras, que desde el primer momento han sido las mismas", así de clara ha sido Isa Pantoja respondiendo a Kiko Rivera. La hija de la tonadillera ha explicado que no es dependiente "ni económicamente ni moralmente, básicamente porque he tenido muchos problemas con mi madre y que todos sabéis" y que por ello habla siempre por ella, pero "no quiero hacerles daño, aunque hay veces que tengo que dar mi opinión y por eso te digo que nunca hablo por otras personas".

Asegura que no ha hablado con su madre del conflicto con Kiko Rivera

Además, Isa P ha asegurado que no ha hablado con su madre del conflicto con Kiko: "De hecho, mi madre después de que yo fui a verla Cantora, ella cuando a hablado conmigo no ha hablado del tema de mi hermano ni de la tele ni de nada. Ella solamente conmigo, de como estoy yo, el niño y ya está". Y explica el por qué de su posición: "Es verdad lo que él dice de que le debo todo a mi madre, yo lo he dicho y por eso entre otras cosas no tengo ese valor. No sé de qué le extraña porque él se ha encargado en recordármelo en muchas ocasiones". A lo que añade: "Yo no he dicho en ningún momento que lo que él cuenta sea mentira, pero mi apoyo públicamente es darle una bofetada a mi madre cuando ni siquiera se ha pronunciado ni he escuchado su parte, entonces no lo voy a hacer".

"No me voy a posicionar, espero que nadie me ponga en esta tesitura"

La colaboradora ha dejado claro que espera "que no me ponga nadie en esta tesitura porque a lo mejor mi respuesta no le gusta a todo el mundo y que "no me voy a posicionar". Aunque entienda por lo que está pasando su hermano: "Le entiendo porque cuando a mi me pasaban las cosas yo decía: 'Es que lo que estoy diciendo es verdad, ¿por qué no me apoyáis? Él se ha dado cuenta de que yo tenia razón, pero no lo hacia porque tenia a mi madre en un pedestal y no lo hacia por respeto o por lo que sea. Y aclara: "Yo me he sentido igual y he sentido rabia de que yo decía la verdad y nadie decía nada, ni mi prima ni mi hermano sabiendo que digo la verdad. Le entiendo porque debe ser super duro y más con las cosas que se habrá enterado él, siempre me dice: 'Es que tengo estos papeles".

Apoya a su hermano en este difícil momento