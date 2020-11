Joaquín Prat, al ver las lágrimas de Isa Pantoja: "Pobrecita, estaría de barro hasta arriba"

La polémica sigue envolviendo a la familia Pantoja , desde que Kiko Rivera confirmara los motivos por los que no se habla con su madre , las reacciones no han dejado de salir a la luz y cada vez son más los que se ven envueltos en ese tema. Isa Pantoja se encuentra participando en 'La Casa Fuerte' , pero está siguiendo como espectadora a los diferentes capítulos de esta historia, algo que ha llevado hasta las lágrimas en directo a la concursante , lo que ha hecho hacer una reflexión a Joaquín Prat .

Isa Pantoja llora tras ver lo que está pasando fuera con su madre y su hermano

Isa Pantoja cree que su hermano "puede hacer lo que quiera" en lo que respecta a este tema, pero también asegura que entiende a su madre y "me duele por ella" y que esto no debería ser público. Entre lágrimas la hermana de Kiko explica que no ve normal todo lo que está saliendo de su madre y que "no es justo". La joven afirma que "si las cosas se tienen que hacer, se tienen que hacer de otra manera" y que ella se quiere quedar al margen de todo esto.