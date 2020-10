Sobre los mensajes entre Rocío Carrasco y Gloria Camila: "Reafirmo que es totalmente veraz, la fuente es suficientemente fidedigna"

El motivo por el que desmienten la conversación: "He estropeado ciertos planes o maniobras a favor de iniciar algo"

La periodista estalla y responde a Antonio David: "No soy tan cutre"

Marisa Martín-Blázquez fue la periodista que dio la noticia esta semana sobre el acercamiento entre Rocío Carrasco y Gloria Camila. Antonio David ha atacado a la colaboradora, la hija de Ortega Cano la ha desmentido y ahora, tras los rumores, la implicada se reafirma con más información.

Para empezar, la periodista ha querido dejar bien claro una cosa: "Yo no me levanto una mañana para inventarme un mensaje o una información, no lo he hecho nunca". Después ha sacado una lista de acusaciones que se han vertido sobre ella y ha declarado: "La fuente que me cuenta esta información es suficientemente fidedigna para que yo cuente esto".

Marisa, por si fuera poco, quiere poner en situación a sus compañeros y confesar que a veces no ha contado historias que luego han sido auténticos bombazos: "En otras ocasiones he tenido muchas informaciones y no las he dicho porque no estaba atada la fuente. Después han salido, me las he comido y la podría haber dicho". Una declaración para dejar a entender que su fuente en estos momentos es más que fiable.

¿Por qué Gloria Camila lo desmiente?

Marisa Martín-Blázquez reafirma la información del acercamiento entre las hijas de Rocío Jurado y explica que "entiendo que Gloria desmienta esto, pero reafirmo que es totalmente veraz".

La periodista desconoce el motivo por el que Gloria Camila lo desmiente, aunque afirma que "los intuyo". "En estos momentos no interesa dar esta información, qué curioso que cuando se filtra algo así por Alejandra Rubio, Gloria desvía totalmente la pregunta al reportero y habla de que ama a su sobrina". De hecho, "a Ortega le sucede lo mismo, duda y le descoloca".

Por otro lado, días después, Marisa confirmó el acercamiento y encima dio detalles de los mensajes entre las hermanas: "Ahora, Gloria Camila sí se empeña en desmentirla".

Zascas a Antonio David

Las palabras de Antonio David argumentando que la información de Marisa es para hacer daño y vienen de unas palabras que escuchó en el pasillo de 'Viva la vida' han recibido respuesta: "Quiero dejar claro que la información no viene de Avilés ni de 'Viva la vida".

"Dicen que escucho la información en un pasillo y luego la cuento. Uno, no soy tan cutre; dos, aunque fuera una información de otro compañero tampoco sería tan cutre de robársela; y tres, la información me llega de una fuente tan veraz como para contarla yo", argumenta mirando a cámara muy seria.

Planes y personajes poco fiables

Marisa Martín-Blázquez declara que "he estropeado ciertos planes o maniobras a favor de iniciar algo". La periodista cree completamente que esto es una estrategia y que tanto Gloria como Rocío Carrasco lo van a negar. De hecho, minutos después a esta declaración Joaquín Prat recibe un mensaje del círculo de Rocío negando los mensajes.