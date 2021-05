Rocío Flores, tras las pruebas aportadas por su madre: "No seré quien juzgue un matrimonio de dos personas"

"Lo que yo he vivido nadie me lo puede quitar, empezando por ahí", dice Ro tras la pregunta de Lequio. Luego, la colaboradora explica: "La perspectiva que tengo ahora es centrarme en mí, en mi propia salud mental y afrontar de la mejor manera posible y calma". De hecho, reconoce que está "en proceso" de recibir ayuda a sus problemas.

Sobre las acusaciones hacia Antonio David

Joaquín Prat va directo al grano y le pregunta sobre las cosas que ha podido descubrir en la docuserie. Rocío contesta: " Yo te digo lo que he vivido es lo que yo sé y es lo que he vivido" .

El presentador insiste: "Ya, pero uno vive su vida y descubre cosas, van cayendo mitos, a mí me ha pasado, a gente que adoraba vi que no eran tan buenos...".

Rocío, tras las palabras de Joaquín, declara: "Estoy siendo una persona bastante objetiva, cuando veo que mi padre ha hecho algo que no ha sido bien, independientemente de la serie, he sido la primera persona que ha hablado con mi padre y le he dicho las cosas que no me parece bien".