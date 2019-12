La confesión de la presunta parricida de Gerona a un periodista: "He matado a mi hija"

Una mujer ha sido detenida en Gerona por matar a su hija de 10 años tras darle fármacos para dormir y ahogarla en una bañera. Antes de avisar a los mossos d'esquadra, la asesina confesó su crimen a Albert Soler, trabajador del Diario Girona. "Hola Albert, he matado a mi hija. No es broma. Primero con pastillas para dormir y luego la he ahogado en la bañera. De aquí a un rato aviso a un vecino que es policía", escribió.