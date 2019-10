Isa Pantoja se mete en un jardín: "A Maite Galdeano no la protegen en Mediaset como a mi madre"

Durante su participación como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', Isa Pantoja defendía a Maite Galdeano por su enfrentamiento contra el novio de su hija, Kiko Jiménez. "Entonces tú justificas a una madre cuando ve que le están haciendo daño a su hija", ha comentado Lequio haciendo referencia a la preocupación de Isabel Pantoja por la relación de su hija Isa con Asraf. "Da la casualidad de que Maite Galdeano no tiene un contrato en Mediaset ni la protegen como a mi madre", ha respondido Chabelita.

El comentario de Isa Pantoja ha sorprendido a los colaboradores. "Tienes facilidad para meterte en jardines", le ha respondido Lequio mientras la animaba a "tirar de la manta". "Hay muchos programas donde ciertos temas no se dicen del todo", añadía la hija de Isabel Pantoja, que denunciaba que no se ha defendido la presunción de inocencia de Asraf ante los rumores de maltrato. "Aquí no hemos recibido ninguna instrucción de la cadena", le respondía Ana Rosa.