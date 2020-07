Condenado el ladrón de bragas de Conil a un año y dos meses de prisión

Manuel Ramírez, Guardia Civil de Cádiz , asegura que llevaba varios meses realizando estos hechos: “La primera denuncia la pone en marzo, justo antes del confinamiento y una vez que se acaba el estado de alarma vuelve a los mismos hechos y aconsejamos a la víctima a poner una cámara de grabación, como no tenía antecedentes no lográbamos la identificación de esta persona y tuvimos que montar un dispositivo con vehículos camuflados hasta que conseguimos llegar a la detención de este hombre”, asegura.

El agente habla sobre las declaraciones del ladrón: “Él dice que no puede resistirse a ver prendas de ropa interior y no cogerlas, esa es la motivación que le lleva a saltar el muro de esta vecina y colarse en su casa. No se trata del valor de la ropa, si no el hecho de acceder a la vivienda. Esto lleva a que acepte la pena de prisión”.