El compromiso de Calviño con el futuro de las pensiones y explica por qué no se pueden bajar los impuestos de forma general

"Nosotros hemos bajado los impuestos para responder al impacto inflacionario sobre la energía sobre la guerra de Putin, hemos bajado el IVA, también hemos bajado los impuestos especiales de electricidad, el precio de la gasolina... nosotros no rechazamos medidas, lo que queremos es tomar medidas más eficaces en cada momento", sentencia. Por último, Calviño explica por qué no hay un descenso de los pagos de forma generalizada: "Las bajadas de los impuestos tienen que ser selectivas, no se recomiendan bajadas generales porque se alimenta la inflación en este momento. Eso no lo recomienda nadie".