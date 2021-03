Almeida responde a la acusación de Iglesias: "Él no va a la cárcel porque está aforado, que tenga cuidado"

El Alcalde de Madrid ha admitido en 'El Programa de Ana Rosa' que al ir el último de la lista de candidatos para la presidencia, "no tengo posibilidades de salir elegido" , aunque tiene esperanzas de que eso cambie con su alianza con Ayuso: "Es gráfico la unión que tenemos". Ha declarado que apoyará a Ayuso y que unirán sus fuerzas para conseguir un "gobierno unido y remando en la misma dirección".

La respuesta de Almeida a la pregunta sobre el rechazo de Gabilondo a Pablo Iglesias: "El problema que tiene Ángel Gabilondo es que no hay quien le crea. Ni a él, ni al partido socialista". Almeida le ha asegurado a Ana Rosa que "la única forma que tiene Ángel Gabilondo de ser presidente de la Comunidad de Madrid, si los números le dieran, es sumando a Podemos a ese Gobierno". Además, el Alcalde de Madrid ha afirmado que "no tiene ningún sentido que haga lo contrario a su presidente y partido" y que "no es el candidato, es el partido el que decide".