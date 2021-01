Ana Rosa, sobre la actitud de Pablo Iglesias: "Llevaba una temporada calladito, ha sido abrir la boca y liarla"

Pablo Iglesias volvía a la vida pública después de varias semanas de vacaciones y lo hacía comparando la situación de Puigdemont con lo que vivieron uno a uno los exiliados republicanos en la época franquista, lo que enfadó a Ana Rosa en su momento, y que tampoco le ha gustado cuando ha visto que el vicepresidente del Gobierno no solo no ha reconocido su error, si no que insiste en sus declaraciones.