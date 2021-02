Ana Rosa pide responsabilidad al delegado José Manuel Franco por el 8M: "El Gobierno no puede alentar"

El delegado del Gobierno habla sobre las manifestaciones del 8 de marzo

Ana Rosa: "Hay que hacer caso a la ministra de Sanidad que es la que sabe"

Algo con lo que Ana Rosa no ha se ha mostrado de acuerdo: "Evidentemente el derecho a manifestarse existe y supongo que ustedes tienen que respetarlo, a mi lo que me parece grave es alentar. ¿Cómo se controla? No son 500, son muchas manifestaciones, mucha gente en la calle, yo no sé si en estos momentos es adecuado". Dando la razón a Carolina Darías: "Yo creo que hay que hacer caso a la ministra de Sanidad que es la que sabe". Pese a que se posiciona totalmente al lado del movimiento: "Yo comparto las reivindicaciones del 8M, he ido a muchas manifestaciones, pero no he ido a la del año pasado ni a la de este por responsabilidad. Podemos esperar un poco, digo yo, desde el Gobierno no se puede alentar".