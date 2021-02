La presidenta de Ciudadanos habla tras los malos resultados en Cataluña

Arrimadas asegura que hay cosas que se han hecho mal: "Evidentemente que hemos cometido errores, el principal es no haber seguido siendo ese motor de sacar constitucionalistas y habrá que seguir trabajando". Ha querido explicar que no siempre se pueden conseguir buenos datos en unas elecciones: "En la vida no todo son noche de fiesta electoral, hay veces que tienes un resultado mejor, la circunstancias acompañan, aciertan más y hay veces que las circunstancias no acompañan y aciertan menos, pero hay que seguir para adelante y con fuerza".

Arrimadas continuará en Ciudadanos

Además, la presidenta del partido naranja afirma que buscan hacer las cosas bien y no tanto el voto fácil: Los que estamos en ciudadanos sabemos que este no es un partido fácil, es un partido que hace lo correcto, no hace lo fácil que da votos, hace lo correcto y a veces no consigues tener tantos votos". Y deja claro que no se marchara del partido pese a los malos resultados: "Con humildad, aprendiendo de los errores y mirando hacia adelante y siguiendo por ese partido que es muy necesario para España y hay muchos españoles que también lo piensan, así que a seguir trabajando y a seguir luchando por Cataluña y por el conjunto de España".