Propietario de una vivienda okupada en Colmenar de Oreja: “Hasta las cenizas de mi hijo se las habían llevado”

Peleas entre okupas y vecinos en Colmenar de Oreja, desde hace tiempo viven auténticas batallas campales cuando estos han intentado impedir que okuparan alguna vivienda, aunque no les ha servido de nada enfrentarse a ellos. Los vecinas aseguran que todo empezó con algún caso aislado, pero que ha sido como un efecto llamada y ya hay más de 35 casas okupadas en un total de 1000 viviendas que hay en la zona. No solo okupan, si no que destrozan las casas, roban todo y hacen mercadillos con las pertenencias que sustraen de las viviendas.

‘El programa del verano’ han hablado con Juan, propietario de una vivienda okupada en Colmenar de Oreja, que tras divorciarse se marcha a Almería y pone su casa en venta, pero durante el confinamiento le okupan la casa: “Me llama el vecino de al lado y me dice que ha entrado gente, como estábamos confinados y no podías moverte, ahí empezó el drama: entran, me desmotan la casa, me roban todo y me encuentro todo destrozado, todos mis enseres de los habían llevado y veo que las cenizas de mi hijo pequeño se las habían llevado”. Añade: “Nadie me va a devolver nada de esto, esto no es una okupación, esto son robos”.