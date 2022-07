España se queda sin bicicletas: hasta dos años de lista de espera para conseguir una

El año pasado se vendieron un millón y medio de bicicletas en España, medio millón más que el año anterior. Todo este auge en las ventas viene en un momento complicado para el sector: "No hay bicicletas. El desabastecimiento en el sector es total. Los fabricantes no dan a basto y faltan materias primas. Estamos en un momento complicado justo en el mejor momento de la bicicleta, que es el verano", nos cuenta David Escribano, de Second Bike.