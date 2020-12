El director del Centro de Enfermedades, sobre la vacuna: "Las prisas no son buenas"

El debate por lo que se podrá hacer y no en Navidad y las preguntas sobre la vacuna continúan, por eso desde el programa han hablado con Juan José Badiola, Director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes , que ha dado otro enfoque a estos temas.

Este hombre asegura que "la conciencia ciudadana se ha incrementado progresivamente y ya todo el mundo sabe lo que ocurre cuando se hace lo que no se debe de hacer y esto es un elemento muy favorable" y por ello confía en que antes de Navidad se llegue a estar por debajo de 100 contagios por 100.000 habitantes: "Si nada ocurre yo creo que si, podríamos llegar a esa cifra".

Sobre el plan para Navidad

Juan José Badiola cree que en el Plan de Navidad "tiene que haber un equilibrio entre la opinión de comunidades autónomas que piensan diferente" y realmente piensa "que este plan es bastante razonable, no es obligatorio reunirse diez, eso es un tope máximo", aunque está de acuerdo en que se mantenga un cierre perimetral: "Tiene que haber, si no se dijera nada eso si que sería peligroso, habría muchísima movilidad" .

Confía firmemente en las vacunas

El director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes da su opinión sobre si deben vacunarse las personas que ya han pasado la enfermedad: "El problema es que todavía no sabemos bien cuanto dura la inmunidad de una persona que ha sufrido la enfermedad. Me atrevería a decir a que podría durar un año o incluso más". Y confirma que él se pondría la vacuna sin ningún problema: "No tendría la menor duda, la mejor forma de prevenir una enfermedad infecciosa es la vacunación". Teniendo claro que "las vacunas van a ser seguras, eficaces y duraderas porque ha habido 240 grupos en el mundo, una inversión millonaria para lograr una mejor vacuna, se han cumplido todos los estándares que están fijados".