La doctora Foces, desde India: "Gente vacunada con AstraZeneca se contagia de la nueva variante"

El virus más peligroso: "No tengo palabras para describir cómo arrasa con las familias"

"Este virus es muy peligroso, es horrible, no tengo palabras para describir cómo arrasa con las familias ", dice con el gesto emocionado. Amaia Foces argumenta por qué es tan peligrosa la cepa de la India: "Antes creíamos que afectaba a un miembro, se aislaba a la persona y se manejaba en casa. Ahora mismo afecta a la familia al completo , hay gente que me dice 'doctora, llevo 25 días encerrada en casa, ¿cómo he cogido el virus?".

La variante India contagia a personas vacunadas con AstraZeneca

"La OMS lo está estudiando, en mi pequeña población u na dosis de la vacuna de AstraZeneca no protege contra la variante que tenemos en India , dos esperemos que sí, yo ayer me puse la segunda y veremos", dice la doctora de forma seria.

Pide más medidas al Gobierno: "El virus va a llegar a España, espero que estén preparados"

La doctora no tienen ninguna duda de que "este virus va a llegar a España, queramos o no" y luego manda un mensaje al Gobierno, que es el último en poner medidas a pasajeros indios y que hasta el sábado no se harán efectivas: "Espero que estén preparados, que se hagan cuarentenas y no puedes depender de la buena voluntad de la gente que viene de India".