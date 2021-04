El doctor Macip, muy crítico con el Gobierno y su ensayo de combinar vacunas: "No se está haciendo bien"

"La decisión de no dar AstraZeneca a mayores de 69 es única en España, habría que ver los datos científicos en los que se basan"

Crítica al ensayo español: "Es rápido, con poca gente y sin las medidas adecuadas... tomar una decisión de salud pública sin tener los datos científicos no es adecuado"

"A nivel mundial tenemos datos de que se pueden vacunar a los mayores de 16 años, y España dice que a mayores de 18..."

Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester, explica en 'El programa de Ana Rosa' los grandes errores que el Gobierno de España está realizando a la hora de gestionar la pandemia, el plan de vacunación y la reducción de contagios.

Personas menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca: ¿qué les va a pasar?

El doctor no puede esconder su indignación desde el primer momento. Las dudas generadas en España con AstraZeneca provocan un grave retraso con respecto a otros países europeos para alcanzar la deseada inmunidad.

Macip explica que España maneja tres opciones con las personas menores de 60 años ya vacunadas con AstraZeneca: "La primera, no dar la segunda dosis, dejarlos a medias no es factible porque sabemos que una dosis no da protección completa".

"La segunda, mezclar vacunas, parece que al gobierno español le interesa y por eso han empezado este estudio corto y rápido", continúa le experto. "La tercera, seguir el protocolo con la segunda dosis de AstraZeneca, es la que tienen más lógica, seguir dando la misma dosis como estaba previsto".

El estudio español: "No se está haciendo de la manera adecuada"

El doctor César Carballo ya criticó abiertamente el estudio clínico español sobre la combinación de la primera dosis de AstraZeneca con Pfizer. De hecho, el experto llegó a afirmar que ese ensayo "no vale". Ahora es el investigador de Leicester el que respalda esa opinión.

"No lo están haciendo de la manera adecuada, los ingleses lo están haciendo mejor con meses haciendo un estudio clínico mezclando vacunas, son estudio es que requieren meses y tiempo", explica el experto.

"El gobierno español ha empezado un ensayo bastante rápido, con poca gente, la prisa en ciencia es bastante mala y hay que hacerlo bien, si haces un estudio rápido sin las medidas adecuadas los resultados no serán los más sólidos", argumenta Macip.

"Hay gente a la que ya le toca la segunda dosis y tomar una decisión de salud pública sin tener los datos científicos detrás no es adecuado, no podemos basar una decisión en nada, sin estudio ni ir a ciegas", matiza.

"No entiendo por qué no ponen la segunda de AstraZeneca"

Ana Rosa pregunta al médico por qué España no sigue el ejemplo de dos dosis de AstraZeneca de Reino Unido: "No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo". "Tenemos en Europa la Agencia del Medicamento que son los expertos y dicen que no hay problema en poner la segunda dosis", declara.

"A mí me toca en una semana y me la voy a poner tranquilamente, no encuentro razón científica para no poner la segunda de AstraZeneca como en Reino Unido", continúa relatando. Además, los datos británicos son esperanzadores: "Tenemos a más del 60% de la población adulta vacunada, hay una bajada en picado de las muertes e ingresos hospitalarios, han vacunado muy rápido y esto combinado con un confinamiento desde enero parece que está dando resultados".

"España toma decisiones a su manera, habría que ver los datos científicos en los que se basan"

"En España hemos visto las dudas que ha habido con AstraZenca y se ha vacunado a gente más joven y se ha dejado de dar a personas mayores que lo necesitan más", dice el español. Luego vuelve a sonrojar la actitud del gobierno: "Aquí estamos bajando por franjas de edad, se está bajando progresivamente, ya estamos por encima de 40 años, cuando te toca por edad pides tanda y te vacunan donde sea".